Vietnam Airlines, in programma un ordine di 50 aerei B737Max

Vietnam Airlines potrebbe essere la prima compagnia a effettuare un importante acquisto di aerei Boeing dopo le crisi successive legate alla qualità del suo modello 737, il più popolare della gamma.

Secondo quanto riportato da Preferente, Vietnam Airlines sta per finalizzare un ordine di acquisto per 50 aerei 737Max. Pochi giorni fa ha firmato il contratto di finanziamento per realizzare l'acquisto. Questa transazione, ora conclusa, è stata concordata con Vietcombank, la principale banca del Paese, per fornire i fondi necessari all'acquisto dei 50 velivoli.

Ad Hanoi nessuno ha dichiarato ufficialmente che questi aerei saranno di Boeing, ma nessuno ha il minimo dubbio al riguardo. Basti pensare che la compagnia aerea locale aveva già firmato un accordo con Boeing per 50 aerei di questo modello nel 2023, ma non si trattava di un acquisto bensì di una prenotazione.

Il Vietnam è uno dei Paesi con i maggiori aumenti tariffari imposti da Donald Trump, congelati per 90 giorni. Tuttavia, questa operazione potrebbe compensare ampiamente questo saldo commerciale.