Vietnam Airlines potenzia i voli su Giappone, Corea del Sud e Taiwan

Giappone, Corea del Sud e Taiwan sono i tre Paesi verso i quali Vietnam Airlines ha deciso di ampliare le proprie operazioni di volo nell’ottica di rafforzare la connettività nei mercati internazionali ad alta domanda, concentrandosi sull'aumento della frequenza dei voli sulle rotte esistenti e sull'ampliamento delle opzioni di orario per i passeggeri.

Da Hanoi, Vietnam Airlines aumenterà la frequenza dei voli per Taipei da 7 a 11 voli settimanali. Anche la rotta Hanoi-Osaka verrà modificata, passando dagli attuali 7 voli settimanali a 11 voli settimanali tra il 26 ottobre e il 30 novembre 2026, e raggiungendo 14 voli settimanali dal 1° dicembre 2026, pari a una media di due voli al giorno.

Anche da Da Nang, al centro del Paese, la rete di voli per l'Asia nord-orientale verrà ampliata con l'aumento dei voli settimanali per Seul (Incheon) a 14 a partire dal 1° luglio. Inoltre, le rotte Da Nang - Tokyo (Narita) e Da Nang - Osaka (Kansai) saranno incrementate rispettivamente a 11 e 5 voli settimanali.