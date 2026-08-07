Vietnam Airlines, primo semestre positivo: gli obiettivi per il futuro

Primo semestre positivo per Vietnam Airlines. Nonostante l’incertezza, nei primi sei mesi del 2026 la compagnia aerea ha registrato ricavi consolidati pari a 2 miliardi e 500 milioni di euro (75.312 miliardi di dong vietnamiti), in crescita di oltre il 28% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un utile di 127 milioni e 213.000 euro (3.852 miliardi di dong).

La sola capogruppo ha realizzato ricavi per circa 1 miliardo e 862 milioni di euro (56.274 miliardi di dong), in aumento di quasi il 19% rispetto al primo semestre 2025, e un utile pari a 95 milioni e 197.000 euro (2.877 miliardi di dong).

Sul piano operativo, sono stati oltre 80.000 i voli effettuati e oltre 13 milioni i passeggeri trasportati, + 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il traffico internazionale si è confermato il principale motore della crescita: Vietnam Airlines ha trasportato quasi 4,8 milioni di passeggeri internazionali, con un incremento del 18,8% su base annua, a testimonianza della forte ripresa della domanda di viaggi internazionali e dell’efficacia della strategia di espansione del network.

Nuovi collegamenti

Nel corso del semestre la compagnia ha inaugurato nuovi collegamenti internazionali verso Amsterdam (Paesi Bassi) e Phuket (Thailandia), aumentando contemporaneamente le frequenze su numerose rotte strategiche, tra cui Singapore, Manila (Filippine), Mosca (Russia), Kaohsiung (Taiwan, Cina), Melbourne e Sydney (Australia) contribuendo a soddisfare la crescente domanda di mobilità e rafforzando la competitività della compagnia nell’area asiatica.

Gli obiettivi futuri

Guardando avanti, per il secondo semestre del 2026 Vna conferma l’obiettivo di una crescita a doppia cifra. La compagnia aerea proseguirà nell’espansione dei mercati internazionali e continuerà a migliorare la qualità dei servizi, accelerando il percorso di trasformazione digitale attraverso un maggiore utilizzo di sistemi software avanzati e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza gestionale e migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri.

Parallelamente, Vietnam Airlines rimane focalizzata sul rispetto della tabella di marcia dei principali progetti strategici, che includono l’investimento per l’acquisizione di 50 aeromobili di nuova generazione a corridoio singolo e gli investimenti presso il nuovo Aeroporto Internazionale di Long Thanh, iniziative fondamentali per rafforzare la competitività della compagnia e sostenere una crescita duratura.

Grazie a una struttura finanziaria sempre più solida, all’espansione della rete internazionale e a una gestione proattiva, Vietnam Airlines punta a mantenere il proprio percorso di crescita, migliorare ulteriormente l’efficienza operativa e continuare a contribuire allo sviluppo dell’industria del trasporto aereo e dell’economia vietnamita nel suo complesso.