Vietnam Airlines rafforza la Hanoi-Osaka, le opportunità per i t.o. italiani

L’inbound in Giappone è in costante crescita e Vietnam Airlines ha deciso di rispondere all’aumento della domanda incrementando i collegamenti sulla tratta Hanoi-Osaka, che dal 1° dicembre sarà servita da due voli giornalieri. La frequenza sulla rotta passa da 11 a 14 voli settimanali, mentre il numero complessivo di voli settimanali tra Vietnam e Giappone sale a 79, operati tra gli scali vietnamiti di Hanoi, Ho Chi Minh City e Da Nang e quelli giapponesi di Tokyo, Osaka, Nagoya e Fukuoka.

“Il Giappone - sottolinea Nguyễn Quang Trung, vicedirettore generale di Vietnam Airlines - è un mercato strategico nella rete internazionale di Vietnam Airlines. L’aumento dei voli Hanoi - Osaka è un passo concreto dopo l’accordo di joint venture con All Nippon Airways e offre ai passeggeri dei due Paesi più orari e coincidenze più comode. Continueremo a valutare l’aumento delle frequenze e l’apertura di nuove rotte verso altre località del Giappone”.

L’incoming nel Paese dall’Italia ha fatto registrare, nel 2025, un +34,6% di arrivi rispetto all’anno precedente; un trend positivo che è continuato, seppur con percentuali inferiori, anche nei primi nove mesi di quest’anno. Per il Vietnam, poi, il Giappone è tra i 10 principali mercati emissori.

La rotta Hanoi-Osaka è operata con Boeing 787 e Airbus A321. I voli partono ogni giorno da Hanoi alle 01 e alle 08,30, e da Osaka alle 10 alle 15,40 (ora locale). Il collegamento offre una coincidenza con il volo diretto Hanoi-Milano Malpensa: un’opportunità interessante per i tour operator italiani che propongono il classico tour del Giappone con Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima e tappa finale a Osaka. Grazie al network di Vietnam Airlines, infatti, è possibile organizzare un itinerario “open jaw”, con partenza da Milano Malpensa verso Tokyo Haneda via Hanoi e rientro da Osaka Kansai, sempre via Hanoi, evitando così di dover tornare nella capitale giapponese al termine del viaggio.