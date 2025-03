Vietnam Airlines sceglie le soluzioni di Sabre per il suo sviluppo

Identificare rotte redditizie e creare orari ottimizzati. Questi gli obiettivi che hanno spinto Vietnam Airlines a scegliere la tecnologia di pianificazione e ottimizzazione della rete di Sabre Corporation. Il vettore, che ha recentemente aggiunto nuove rotte verso Stati Uniti, Germania, India, Italia e Filippine e sta esplorando ulteriori destinazioni in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Asia, sente il bisogno, come sottolinea Nguyen Quang Trung, direttore della pianificazione e dello sviluppo aziendale, di “disporre della giusta tecnologia per orientare decisioni strategiche basate sui dati”.

Vietnam Airlines ha scelto Sabre Fleet Manager per allineare capacità e tipologia di aeromobili alla domanda, Profit Manager per prevedere e massimizzare la redditività della rete, Network Manager per ottimizzare gli hub e migliorare la pianificazione dei voli in codeshare e Schedule Manager per sviluppare orari mirati alla massimizzazione dei ricavi sull’intera rete. La compagnia aerea distribuisce inoltre già le sue tariffe e offerte attraverso il marketplace globale di viaggi di Sabre.

“Questo nuovo accordo - ha dichiarato Rakesh Narayanan, vicepresidente e direttore generale regionale per Asia-Pacifico, Travel Solutions Airline Sales di Sabre - evidenzia la solidità della tecnologia di Sabre nel rispondere alle sfide sempre più complesse che le principali compagnie aeree affrontano nella pianificazione ottimale della loro rete”.