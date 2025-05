Virgin Atlantic cancella i voli su Israele

Virgin Atlantic ha annullato i piani per ripristinare i voli su Tel Aviv entro la fine dell’anno.

I collegamenti, come riporta travelmole.com, non saranno ripresi a ottobre, come invece era stato precedentemente annunciato. Per il momento non ci sarebbe l’intenzione di riprenderli in futuro.

La compagnia aveva cancellato i voli su Israele allo scoppio del conflitto a Gaza. Ora Virgin afferma di aver avviato una “revisione approfondita” e di aver deciso di cancellare la rotta a tempo indeterminato.

I clienti interessati che hanno prenotato direttamente tramite Virgin Atlantic saranno avvisati via e-mail a partire dal 10 maggio 2025.

In ogni caso, i viaggiatori possono prenotare i voli sulla rotta tra Regno Unito e Israele grazie all’attuale accordo di codeshare con El Al.