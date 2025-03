Virgin Atlantic e Joby Aviation insieme per il progetto di aerotaxi elettrici

Virgin Atlantic intende collaborare con Joby Aviation, azienda californiana specializzata nello sviluppo di aerotaxi elettrici, per il servizio verso gli aeroporti di Londra Heathrow e Manchester.

Virgin Atlantic sosterrà gli sforzi di Joby per ottenere la certificazione e immettere sul mercato il suo aereo elettrico a quattro posti.

Come riporta Travelweekly, Virgin commercializzerebbe il servizio ai propri clienti e farebbe pressioni per lo sviluppo di aree di atterraggio verticali negli aeroporti e nelle stazioni di aerotaxi. L’aerotaxi sarebbe in grado di viaggiare su rotte lunghe fino a 160 chilometri.

Ad esempio, un viaggio in aerotaxi da Heathrow a Canary Wharf a Londra durerebbe solo otto minuti anziché 80 minuti in auto, hanno affermato le compagnie.

Virgin ritiene che i propri clienti prenotino i viaggi pendolari Joby tramite le piattaforme e i canali di prenotazione della compagnia aerea. “Nel tempo, Joby prevede di costruire una rete di punti di atterraggio che offrano viaggi rapidi e convenienti in città e comunità in tutto il Regno Unito – si legge in una nota diffusa dall’azienda -. Joby prevede di offrire prezzi paragonabili alle opzioni di ride sharing premium esistenti al momento del lancio”.

Arttualmente, Joby ha già una partnership con Delta, che ha annunciato un investimento di 60 milioni di dollari nella startup di aerotaxi, con piani iniziali che prevedono rotte per pendolari verso gli aeroporti di New York e Los Angeles.