L’Italia spinge Air Europa. Con un +8% di ricavi nel 2024 e un +10% nel numero di passeggeri (oltre che con un Ebitda in linea col risultato record 2023), lo scorso anno il mercato tricolore ha messo a segno la miglior performance della compagnia, in particolare per quanto riguarda il segmento leisure (+50%) e l’incidenza delle destinazioni di lungo raggio (90%).

“Il trend positivo trova conferma anche in queste prime settimane del 2025 - ha spiegato nella conferenza di bilancio a Milano Renato Scaffidi, country manager Air Europa Italia - regalandoci prospettive di ulteriore crescita in coincidenza del 25° anniversario dall’inizio delle attività nel Belpaese. Grazie al ritorno in piena attività dall’aeroporto di Venezia, dove avevamo interrotto il servizio causa Covid, e alla possibile aggiunta ai nostri 53 aerei in flotta di 4 nuove unità (tre Boeing 787 Dreamliner e un 737 Max), prevediamo infatti un +7% di ricavi e un +12% sul fronte passeggeri, grazie anche a un +15% di capacità posti”.

Eccezion fatta per la tratta Madrid-Istanbul, nessuna rivoluzione in vista nell’offerta di nuove rotte, bensì un rafforzamento sulle tratte più dinamiche (in primis Medellin), arrivando a garantire la piena copertura settimanale laddove non ancora disponibile. Il segmento leisure acquista sempre più peso sui tre aeroporti della Repubblica Dominicana, su Lima, Bogotà, Cancun e Buenos Aires, mentre quello business incide oggi per un 10% complessivo.

“Il crescente successo di Air Europa deve moltissimo alla collaborazione con adv e t.o. - aggiunge Scaffidi - a favore dei quali andremo a implementare webinar, workshop e convention, ma anche sponsorizzazioni in partnership coi network o su grandi eventi. Con 2,9 miliardi di fatturato, pari a un +6,3% sul 2023, il nostro gruppo continua a far gola ai grandi player di mercato e, per quanto non sia ancora chiaro quando, sarà inevitabile unirsi in futuro per esprimere tutte le nostre potenzialità”.