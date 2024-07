Ogni anno fa volare più di un milione di bambini in tutto il mondo. Per questo Emirates ha predisposto una serie di consigli per le famiglie che si mettono in viaggio con i loro figli, a comincaire dalle tempistiche. Alle famiglie che partono nei periodi di punta il vettore consiglia, infatti, di arrivare in aeroporto 3 ore prima della partenza. Bisogna poi assicurarsi di passare i controlli alla dogana 1,5 ore prima della partenza e di raggiungere il gate d’imbarco corretto un’ora prima del decollo.

Servizi per il check-in

Passando al check-in, i clienti Emirates possono scegliere di utilizzare il servizio Emirates Home Check-In a Dubai e Sharjah. Il personale Emirates completa il processo di check-in a casa dei clienti, in hotel o in ufficio, e porta i loro bagagli sul volo. Il servizio deve essere prenotato almeno 24 ore prima del volo ed è gratuito per i passeggeri di First Class e per i soci Platinum Skywards.

Scaricando l’app di Emirates i clienti possono prenotare e cambiare i voli, scaricare una carta d’imbarco digitale per la maggior parte delle destinazioni, ricevere notifiche sul volo e persino preselezionale il menu a bordo. I clienti possono anche acquistare in anticipo i posti preferiti e la franchigia per il bagaglio in eccesso, prenotare un servizio di autista e preselezionare i film da guardare tramite il sistema di intrattenimento a bordo. I clienti possono anche effettuare il check-in sul sito web della compagnia aerea.

I clienti Emirates possono poi depositare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza alcun costo aggiuntivo. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e consegnare i bagagli 24 ore prima della partenza, o 12 ore prima della partenza per gli Stati Uniti. Poi, in prossimità dell’orario di partenza, i clienti possono recarsi direttamente all’area immigrazione dell’aeroporto.

All’aeroporto di Dubai Emirates mette a disposizione passeggini gratuiti e i ‘buggies’ o Dubai Taxi gratuiti. Inoltre nelle lounge di First Class e Business Class dell’aeroporto di Dubai, Concourse A e B, vi sono aree gioco per bambini dotate di giochi di qualità e console PlayStation. Le lounge sono inoltre dotate di sale per l’assistenza alle madri e ai bambini. Tra gli altri servizi del vettore quello per i minori non accompagnati tra i 5 e gli 11 anni e per i bambini con disabilità nascoste.