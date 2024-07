Voli, domanda in frenata:i vettori rivedono le tariffe

Prima l’incredibile effetto del revenge travel del post-pandemia, adesso una battuta d’arresto. Le compagnie aeree si trovano così a dover rivedere le proprie tariffe per incoraggiare le prenotazioni, con una stagione estiva caratterizzata da una contrazione dei prezzi dei biglietti. Si tratta della prima inversione di tendenza, dettata anche dall’inflazione e da un ritorno - parlando di viaggi - alla normalità, con passeggeri sempre meno disposti a pagare cifre molto alte per le proprie vacanze.

Una domanda più in bilico, dunque, che ha manifestato i primi sintomi di incertezza negli Usa, dove vettori come Delta Air Lines e United Airlines hanno già segnalato un indebolimento della redditività con stime quanto mai caute per il futuro prossimo.

La situazione in Europa

Le preoccupazioni che stanno colpendo il trasporto aereo riguardano adesso anche l’Europa, con Lufthansa che, per esempio, negli ultimi sei mesi ha già tagliato per ben due volte le previsioni di utili per il 2024. O ancora Ryanair che, avendo limato le proprie tariffe del 6% nel Q2 e del 3% nel Q3, potrebbe vedere un impatto negativo sui risultati annuali.

Tale situazione di profonda instabilità, riporta ilsole24ore.com, si riflette parallelamente sull’andamento della Borsa. Da gennaio, Lufthansa ha registrato una perdita del 26%, Air France-KLM ha fatto segnare un -39%. Eccezioni positive sono invece Iag (+12% sulle proprie azioni) e Wizz Air (in rialzo dell’1,5%), rispettivamente grazie al traffico verso le Americhe e, per il vettore ungherese, verso i mercati dell’est Europa attualmente non saturi.