Un altro contendente spunta nel business dei voli tra Italia e Stati Uniti. Stiamo parlando di JetBlue, che dall’11 maggio inizierà i collegamenti tra Milano Malpensa e Boston, utilizzando gli A321neo. La low cost americana diventa così la settima compagnia aerea a effettuare voli tra il nostro Paese e gli Stati Uniti: un record per Malpensa, come scrive corriere.it, a conferma di quanto la tratta sia tra le più interessanti per i vettori.

I collegamenti di JetBlue saranno giornalieri per la stagione estiva e andranno ad aggiungersi a quelli già operati da Delta con gli A330, velivoli a doppio corridoio (gli A321neo sono, invece, a corridoio singolo). Sull’asse Milano-Usa volano anche United Airlines, American Airlines, Emirates, Neos e La Compagnie, che usa gli A321neo per New York. Dal database specializzato Cirium emerge che, prendendo a esempio un mese campione come giugno 2026, Delta è al primo posto con oltre 52mila posti offerti, segita da American Airlines e United Airlines.