Da ora in avanti gli italiani che vorranno viaggiare a lungo raggio potranno farlo senza essere costretti a compiere il giro del mondo. E con la consapevolezza che molte altre opportunità arriveranno già dalle prossime settimane. Il ritorno dei voli diretti a lungo raggio sull’Italia si sta completando, emerge dal servizio pubblicato su TTG World, quarto e ultimo numero di TTG Magazine del 2024, con una forte accelerazione che si è sviluppata nell’anno in corso e che nel 2025 fornirà nuove opportunità al mercato, in attesa di vedere cosa emergerà dall’ingresso di Lufthansa in Ita Airways.

Ita che comunque ha già annunciato tre new entry, Dubai, Bangkok e Male, vale a dire destinazioni tra le più gettonate del turismo in questo periodo e che nell’inverno si prospettano molto richieste.

Gli Usa e le altre mete

Ma il panorama è ben più ampio. A partire dagli Stati Uniti, dove nel 2025 gli italiani avranno solamente l’imbarazzo della scelta, grazie in particolare al trio delle meraviglie Usa, ossia Delta, American e United, che non solo potenzieranno le rotte da Roma, Milano e Venezia, ma incrementeranno su Napoli e si affacceranno sui voli diretti dalla Sicilia, sia Catania sia Palermo. Insieme a loro una novità targata Norse Atlantic, che volerà da Roma su Los Angeles. Il tutto in aggiunta alla programmazione di Ita.

Capitolo a parte per il Canada, dove al momento c’è la certezza di Air Transat, che rinnoverà l’impegno sull’Italia con 19 voli settimanali da Roma, Venezia e Lamezia Terme. Ma anche in questo caso la programmazione è destinata a crescere.

Il servizio completo è disponibile sulla digital edition di TTG World a questo link