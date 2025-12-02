Voli negli Usa, fee aggiuntive per i passeggeri sprovvisti di documenti validi

Dal primo febbraio chi volerà negli Stati Uniti sprovvisto di documento di identità valido dovrà pagare una fee aggiuntiva. Questo quanto disposto dalla Transportation Security Administration (Tsa).
Secondo le nuove disposizioni, riporta Travel Weekly, prima dell’imbarco i viaggiatori dovranno esibire un documento (patente, carta d’identità o passaporto) conforme allo standard Real ID. In caso ne siano sprovvisti potranno comunque imbarcarsi, ma dovranno pagare una tariffa aggiuntiva di 45 dollari per effettuare un controllo alternativo di verifica dell’identità, attraverso il sistema Tsa Confirm.ID.
La Tsa esorta i passeggeri a pagare il sistema Confirm.ID online prima di partire per evitare code. I viaggiatori che arrivano in aeroporto senza aver già pagato la fee, potranno trovare tutte le informazioni su come pagare ed effettuare la procedura Confirm.ID nelle aree dedicate ai controlli di sicurezza degli scali.