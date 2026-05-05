Progressivo ritorno alla normalità per le compagnie aeree dell’area del Golfo, nonostante i rischi di una ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. E’ di ieri l’avviso dell’autorità per l’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti che sui social network ha annunciato “la completa ripresa delle normali operazioni di navigazione aerea nello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti. A seguito di una valutazione completa delle condizioni operative e di sicurezza, abbiamo ufficialmente revocato le misure precauzionali temporanee precedentemente in vigore. Questa decisione è stata presa in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti. La nostra priorità rimane la sicurezza dei nostri cieli e continuiamo a mantenere un monitoraggio continuo e in tempo reale per garantire i più elevati livelli di sicurezza aerea per tutti”.

Tra i vettori Emirates ha spiegato di essere tornato al 96% della piena operatività, si legge su Travelmole, mentre Gulf Air è tornato nella propria base dell’aeroporto internazionale di Manama, in Bahrain, da dove volerà verso 50 destinazioni. Anche Kuwait Airways è tornata al suo aeroporto di origine e ha ripreso servizi limitati dall'Aeroporto Internazionale del Kuwait (Terminal T4) in conformità con le procedure di sicurezza.