Voli privati, la Guardia di Finanza scopre maxi-evasione: coinvolte 222 compagnie

Maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona nel settore dei voli privati. Nel mirino delle Fiamme Gialle, nell’ambito dell’operazione ‘Black Flight’, 222 compagnie aeree private italiane e straniere.

Secondo le indagini, si apprende dalla TGR Veneto, i vettori avrebbero operato tra il 2022 e il 2025 migliaia di voli e di servizi di aerotaxi transitando dall’aeroporto di Verona senza adempire ai versamenti di imposta previsti dalla legge ed evadendo così oltre 3 milioni di euro.

La GdF è risalita alle compagnie aeree coinvolte e ai dati di oltre 11.500 passeggeri incrociando le informazioni di diverse banche dati.

Quello che è emerso è un vero e proprio sistema collaudato di omissione degli adempimenti previsti dalle normative vigenti.