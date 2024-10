Prima Ita Airways, poi Wizz Air. I due vettori hanno deciso di sospendere temporaneamente i voli per Tel Aviv, a causa dell’aggravarsi del clima di tensione in Medio Oriente.

Sul sito di Ita Airways si legge come, a seguito delle raccomandazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la Sicurezza Aerea (Easa) “e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, Ita Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 31 ottobre compreso”.

“La situazione - aggiunge la compagnia aerea - è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

Anche Wizz Air ha preso un provvedimento analogo a quello di Ita, sospendendo i voli per Tel Aviv ma per un periodo più lungo: fino al 14 gennaio 2025 compreso. “Wizz Air - si legge in una nota del vettore - si rammarica per i disagi causati ai viaggiatori a causa di circostanze straordinarie al di fuori del controllo della compagnia aerea e offre ai clienti coinvolti un rimborso completo in crediti Wizz o nella forma di pagamento originale, oppure opzioni di riprenotazione gratuite”.

Se i clienti hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi online o un’altra terza parte, dovranno contattarla per ricevere il rimborso o riprenotare un volo alternativo.