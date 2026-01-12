Arrivano le prime sospensioni dei collegamenti aerei sull’Iran da parte delle compagnie aeree che avevano mantenuto attive le rotte verso il Paese. L’escalation delle proteste e le tensioni internazionali hanno spinto i vettori degli Emirati, del Qatar e della Turchia a rivedere i propri piani.

Secondo quanto riportato da Preferente, Emirates e flydubai hanno cancellato la quasi totalità dei voli su Teheran mentre quelli su Bandar Abbas, Lar e Shiraz sono stati sospesi a tempo indefinito. Resta attivo per ora un volo flydubai su Mashad.

Per quanto riguarda Qatar Airways e Turkish, invece, entrambe hanno sospeso i voli a tempo indeterminato: il vettore di Doha effettuava una sola rotta su Teheran, mentre la compagnia turca serviva tre destinazioni in Iran. Tutte le compagnie aeree, come di consueto, hanno reso più flessibili le possibilità per i viaggiatori di cambiare le date dei loro voli senza costi aggiuntivi.