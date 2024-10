Grazie ai due nuovi collegamenti di China Eastern Airlines fra Milano Malpensa-Xi’an e Venezia-Shanghai, inaugurati a fine settembre, l’Italia si classifica al terzo posto in Europa per maggior capacità passeggeri verso la Cina, alle spalle solo della Russia e del Regno Unito.

“Nel 20° anniversario dall’istituzione della partnership strategica fra i nostri due Paesi - hanno dichiarato durante la loro visita a Milano He Wenquan e Cai Jingmao, rispettivamente segretario generale del Comitato del Partito Comunista Cinese di Xi’an e vice direttore generale della filiale North-West di China Eastern Airlines - la compagnia mette ora a disposizione ben 3.960 posti per 15 voli settimanali. Con quattro rotte complessive, risulta il secondo vettore per capacità dopo Air China”.

Quattro sono pure gli hub attraverso cui China Eastern Airlines opera in Cina (Shanghai, Pechino, Kunming e Xi’an), garantendo massima connettività interna su 8 aeroporti ad alta frequenza di traffico (Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Nanjing, Hangzhou, Qingtao, Wuhan e Xiamen), nonché un volume di voli al 103,5% rispetto al 2019. Le rotte italiane impiegano oggi aerei A330 e A350, per la cui vendita viene riconosciuta alle agenzie di viaggio una commissione del 3%.