Voli supersonici, la Faa avvia l’iter per autorizzarli

La Faa ha avviato l’iter normativo formale che consentirebbe l’effettuazione di voli supersonici commerciali e privati sopra la terraferma. La proposta di regolamentazione sostituirebbe, dunque, l’attuale divieto di volo sopra la terraferma, introdotto nel 1973 a causa del forte rumore prodotto dai boom sonici. A sostituirlo sarebbero i limiti di rumore per i voli supersonici.

“La FAA - si legge nell’Avviso di Proposta di Regolamentazione dell’agenzia - ha stabilito che il divieto generale di volo supersonico civile è obsoleto e non più appropriato a causa dei progressi tecnologici, delle tecniche di volo che impediscono ai boom sonici (i forti boati causati dal superamento dei 1200 km/h, la velocità del suono ndr) di raggiungere la superficie e del crescente interesse per il volo supersonico civile”. I voli supersonici commerciali, spiega Travel Weekly, non sono disponibili dal 2003, anno dell’ultimo volo del Concorde. Tuttavia, i progressi tecnologici li hanno resi molto più silenziosi.

Lo scorso anno la startup Boom Supersonic ha completato i test supersonici di un prototipo di aereo, chiamato XB-1 che, a detta dell’azienda, non era udibile a terra. La società sta lavorando alla costruzione di un aereo di linea supersonico chiamato Overture nel suo stabilimento di produzione a Greensboro, nella Carolina del Nord.

Proprio questo mese la Nasa ha superato per la prima volta la barriera del suono con il suo aereo sperimentale X-59, progettato per volare in modo sufficientemente silenzioso da non generare boom sonici che raggiungano il suolo. Ci sono ancora diversi mesi di test da completare, dopodiché si prevede di far sorvolare l’aereo su diverse comunità statunitensi per raccogliere dati sulla percezione pubblica del lieve boato sonico che produrrà volando a Mach 1.4 a un’altitudine di 55.000 piedi.