Volotea a Venezia, obiettivo 635mila posti nel 2025

Crescita a doppia cifra per il business di Volotea a Venezia. Il vettore nel 2024 ha operato sul Marco Polo oltre 3.300 voli, l’11% in più rispetto all’anno precedente, arrivando a trasportare il 13% in più di passeggeri: più di 511mila persone. Ventidue le rotte disponibili, il 45% delle quali offerto in esclusiva.

Venezia ricopre da sempre un ruolo importante nelle attività di Volotea. È proprio dal capoluogo veneto, infatti, che il vettore ha iniziato la propria avventura nel 2012 trasportando, negli ultimi 12 anni, oltre 7,2 milioni di passeggeri. “I risultati raggiunti al Marco Polo nel 2024 - commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea - confermano l’apprezzamento dei viaggiatori per le nostre rotte e il nostro impegno a migliorare la connettività della regione”.

Per quest’anno il vettore punta a un’offerta complessiva di 635mila posti in vendita, il 13% in più rispetto al 2024, per un totale di oltre 3.600 voli (+7%).