“Un 2024 all’insegna del successo per Volotea a Verona, che ha chiuso l’anno trasportando 700mila passeggeri, il 18% in più rispetto al 2023. Questo ci porta a consolidare la nostra presenza sul mercato veronese, dove nel 2025 aumentiamo le frequenze dei voli”.

Così Valeria Rebasti, international market director di Volotea, che annuncia ulteriori investimenti del vettore sullo scalo. Da aprile, infatti, i collegamenti verso Parigi Orly diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona aumenteranno fino a cinque giorni a settimana: il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica.

“Con l’aumento delle frequenze settimanali sui mercati chiave di Parigi Orly e Barcellona, Volotea rafforza il suo legame con il territorio veronese adattando l’offerta alle esigenze dell’area - sostiene Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Nel 2024 la compagnia ha realizzato circa il 20% del traffico totale dell’aeroporto Catullo, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente”.

A Verona, dove nel 2024 Volotea ha effettuato 4.283 voli (più 21% sull’anno precedente), la compagnia opererà quest’anno collegamenti verso 14 destinazioni in cinque Paesi: oltre all’Italia la Spagna, la Grecia, la Francia e la Germania.

“Verona - continua Rebasti - rappresenta per Volotea una base di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista operativo, ma anche strategico. L’incremento delle frequenze verso Parigi Orly e Barcellona è un segnale concreto del nostro impegno per offrire ai passeggeri una connettività ancora migliore”.