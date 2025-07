Volotea apre il Firenze-Alghero, rotta in esclusiva

Volotea conferma il suo impegno sull’aeroporto di Alghero. A pochi giorni di distanza dall’apertura del collegamento con Bordeaux, il vettore ha aperto ieri il primo volo fra lo scalo sardo e Firenze, collegamento operato in esclusiva da Volotea.

Il volo ha due frequenze a settimana, ogni mercoledì e domenica, e la rotta, pensata per sostenere il turismo incoming verso il Nord Sardegna rappresenta un’opportunità concreta per i viaggiatori toscani in cerca di una meta estiva all’insegna del mare, della natura e della cultura. Allo stesso tempo, il collegamento amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri in partenza da Alghero, con accesso diretto a una delle città d’arte più amate d’Italia.

Su Alghero il vettore opera 5 collegamenti: 3 verso l’Italia (Firenze, Torino e Verona) e 2 verso la Francia (Parigi Orly e Bordeaux).

Su Firenze sono invece 12 i collegamenti: 5 verso l’Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e 4 verso la Francia (Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa), 1 verso la Germania (Amburgo), 1 verso la Repubblica Ceca (Praga) e 1 verso la Spagna (Bilbao).

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per quest’anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes.