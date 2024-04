Volotea, debutta oggi il nuovo volo Roma-Brest

Debutta oggi il collegamento Roma Fiumicino-Brest targato Volotea. La low cost accorcia le distanze tra la Capitale e la città francese, garantendo due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

Sale così a oltre 20mila posti la capacità offerta dal vettore dallo scalo romano, da cui nel corso del 2024 volerà verso 8 destinazioni: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest-novità 2024, Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna (Bilbao).

“Con il nuovo collegamento - spiega Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -, i tanti turisti francesi avranno un’occasione in più per organizzare una fuga a Roma, alla scoperta di arte, storia e buon cibo. Brest arricchisce il nostro bouquet di destinazioni: salgono, così, a 7 i collegamenti internazionali disponibili da Roma Fiumicino, a cui si aggiunge anche l’importante rotta in regime di continuità territoriale da e per Olbia”.