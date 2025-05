L’aeroporto di Olbia è stato il palcoscenico dei festeggiamenti di Volotea, che ha tagliato il traguardo dei 75 milioni di passeggeri in tredici anni. Fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros la compagnia ha celebrato il traguardo con un maxitappeto di benvenuto da 75 mq, un’installazione che ha conquistato un posto nel Guinness World Record. Su questo zerbino così speciale è sceso Fabio Bonaiuto, il 75milionesimo passeggero di Volotea.

“Questo record mondiale - ha affermato, come riporta Il Giorno, Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea - incarna perfettamente il nostro spirito: sorprendere, emozionare e rendere ogni viaggio unico. Non siamo solo una compagnia low-cost, ma una realtà che punta all’eccellenza, al servizio di chi sceglie di volare con noi”.

“In questi anni - ha aggiunto - abbiamo costruito una rete forte e capillare, connettendo città di piccole e medie dimensioni, spesso poco servite. Questo record mondiale è il simbolo del nostro impegno nell’offrire esperienze uniche ai nostri passeggeri, dimostrando che siamo una compagnia low-cost, ma che fornisce servizi e raggiunge traguardi sempre high-level”.

“Chi vola con noi, ci sceglie e ci consiglia - hanno proseguito i vertici aziendali -. Nove clienti su dieci, infatti, raccomandano Volotea e la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS) di 39,2, il tasso di soddisfazione più alto tra le principali compagnie europee. Ottimo risultato anche in Italia, dove il valore NPS arriva a 42,1”. Olbia è da sempre uno scalo strategico per Volotea e, nel 2025, il vettore offrirà 1,1 milioni di posti e 27 rotte, confermandosi la prima compagnia per numero di collegamenti dallo scalo sardo.