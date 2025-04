Volotea, il programma fedeltà Megavolotea supera gli 800mila iscritti

Cresce la community Megavolotea. Il programma fedeltà di Volotea ha superato gli 800mila iscritti, registrando nel 2024 un incremento del 23% rispetto all’anno precedente.

Il programma garantisce ai passeggeri una serie di vantaggi, che possono essere estesi fino a quattro accompagnatori per prenotazione. Tra i principali riduzioni sull’acquisto dei voli, imbarco prioritario e bagaglio registrato; la possibilità di portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano da 10 kg, oltre a riduzioni per la selezione del posto e sul bagaglio da stiva.

“In Volotea puntiamo all’equilibrio perfetto tra un servizio di qualità e tariffe competitive - commenta Alex de Jesús, chief experience officer di Volotea -. Gli eccellenti livelli di soddisfazione raggiunti nel 2024 e la crescita continua di Megavolotea sono la dimostrazione dell’efficacia della nostra strategia centrata sul cliente. Grazie a Megavolotea, i passeggeri non solo accedono a tariffe vantaggiose, ma vivono anche un’esperienza di volo unica, ricca di benefici esclusivi. Guardando al futuro, continueremo a lavorare per offrire un servizio sempre più personalizzato e in linea con le aspettative dei nostri clienti”.