Volotea in cerca di finanziamenti per coprire le perdite

Volotea alla ricerca di nuovi finanziamenti per rimettere a posto i conti, gravati da perdite continue negli ultimi anni e da un prestito statale da 200 milioni di euro ancora da rimborsare. Nei conti del 2025, il revisore contabile, EY, avverte di “incertezza materiale legata all’azienda in corso”. Il consiglio di amministrazione dell’azienda, da parte sua, afferma di adottare misure “per mitigare” i dubbi sulla sua continuità, secondo quanto riportato da Preferente.
La direzione della compagnia aerea chiarisce che l'estensione della moratoria contabile le consente di eludere questa considerazione. Sottolinea inoltre che l'aumento di capitale per un totale di 71 milioni, insieme alla conversione in capitale di prestiti partecipativi di 56 milioni, sarà “sufficiente a ripristinare il patrimonio netto ai fini della risoluzione della causa legale di scioglimento”.