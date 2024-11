Debutta oggi il primo volo di Volotea da Ancora a Barcellona. I passeggeri potranno volare direttamente dalla città dorica alla capitale catalana con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, con un’offerta complessiva di oltre 31mila posti in vendita.

Salgono così a due le destinazioni internazionali servite da Volotea dallo scalo di Ancona: oltre alla new entry Barcellona, la compagnia aerea collega il capoluogo marchigiano con Parigi Orly, registrando ottime performance.

“Con l’inaugurazione del nuovo collegamento per Barcellona, siamo felici di contribuire ad accorciare le distanze tra Ancona e il resto d’Europa. Infatti, oltre alla Spagna non bisogna dimenticare il comodo collegamento verso Parigi Orly, che operiamo due volte alla settimana, registrando ottime performance - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Questi collegamenti internazionali, a cui si aggiungono le rotte domestiche verso Catania, Olbia e Palermo, contribuiscono al rafforzamento del turismo incoming, creando nuove opportunità di crescita per l’intero territorio”.

“Siamo molto felici di arricchire la proposta di destinazioni da/per l’aeroporto di Ancona, contribuendo così a generare nuovi flussi turistici incoming e rendendo il territorio locale sempre più connesso con le principali mete europee – ha aggiunto l’a.d. di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna –. La partnership con Volotea, diventata sempre più profonda nel corso degli ultimi anni, ha portato i suoi frutti sia all’aeroporto che all’intero comparto turistico della regione ed auspichiamo che diventi sempre più profonda con l’attivazione futura di nuove rotte”.