Volotea in Tribunale per scongiurare il fallimento

Volotea finisce in Tribunale spontaneamente per evitare rischi futuri e continuare a sopravvivere. Anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, sembra infatti che la compagnia aerea fondata nel 2008 da Carlos Muñoz Beraza di Murcia abbia presentato questa mattina istanza di procedura pre-fallimentare o, come viene definita tecnicamente, “notifica di apertura di negoziazioni con i creditori per l’approvazione di un piano di ristrutturazione”.

Secondo quanto apparso oggi sulla stampa spagnola, tale misura è stata adottata per guadagnare tempo, sotto la supervisione di un giudice, al fine di definire una strategia che le consenta di superare la difficile situazione finanziaria ed evitare la procedura fallimentare obbligatoria, che potrebbe essere avviata da qualsiasi creditore che dimostri l’insolvenza della società.

Secondo indiscrezioni ulteriori, infatti, anche i revisori dei conti del vettore, della società di consulenza internazionale Ernst & Young, ritengono che la situazione sia particolarmente grave e possa concretizzarsi in insolvenza.

La richiesta di Volotea di fallimento preventivo è ora all’esame del Tribunale Commerciale numero 9 di Barcellona. La low cost ha infatti debiti a medio e lungo termine per 550 milioni di euro, tra cui un prestito di 150 milioni di euro concesso da un consorzio di sette istituti finanziari iberici e garantito dall’Istituto Ufficiale di Credito spagnolo (ICO), e uno da 200 milioni concesso dalla Società Statale di Credito spagnola (SEPI) durante la pandemia del 2020.

La performance dell’azienda, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 818 milioni e perdite per 94 milioni, è aggravata dal forte aumento dei prezzi del carburante dovuto alla guerra in Medio Oriente, il cui impatto ammonta a 150 milioni di euro. L’ultima volta che Volotea ha registrato un utile era il 2018, con un avanzo di cassa di 430 mila euro.