Volotea accorcia le distanze tra Olbia e la Francia. Decolla oggi, infatti, dalla Sardegna il primo volo alla volta di Brest, per il quale sono previste due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20mila posti.

“Con il volo inaugurale di oggi per Brest - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - mettiamo a segno un altro importante risultato per lo scalo sardo. La Sardegna rappresenta per noi un mercato primario, siamo qui per rimanere e confermiamo anche per il 2024 il nostro impegno a livello locale, attraverso un’offerta di destinazioni davvero ampia, tra cui il collegamento in continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino”.

Per quest’anno salgono dunque a 28 le rotte operate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 14 verso l’Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e altrettante verso l’estero, 10 in Francia e quattro in Spagna.