Volotea punta sulla sostenibilità con 280 Earth

Esplorare soluzioni di crediti di carbonio di alta qualità e sviluppare progetti certificati di riduzione delle emissioni. Questi gli obiettivi del memorandum d’intesa biennale siglato da Volotea con 280 Earth, startup di Google X Lab specializzata nella tecnologia di Cattura Diretta dell’Aria.

“Per rendere più sostenibile il settore dell’aviazione è fondamentale collaborare con partner all’avanguardia e lungimiranti - spiega Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con 280 Earth, leader nella tecnologia di rimozione del carbonio. Crediamo che lavorare insieme ci consentirà di valutare approcci innovativi che potrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni, un pilastro fondamentale della nostra strategia Esg”.

Grazie all’accordo, le due aziende lavoreranno sullo sviluppo e l’utilizzo di crediti di carbonio di alta qualità, strumenti certificati che rappresentano la rimozione di una tonnellata di CO₂ dall’atmosfera. I crediti di carbonio possono essere utilizzati per compensare le emissioni e per soddisfare gli standard globali di sostenibilità, tra cui il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Corsia), programma internazionale per la riduzione delle emissioni nel settore dell’aviazione. Nell’ambito dell’intesa, le due compagnie valuteranno anche i meccanismi di finanziamento per i progetti di sostenibilità e individueranno come le attività di riduzione delle emissioni verificate possano contribuire a sviluppare strategie di decarbonizzazione più ampie.

La collaborazione con 280 Earth si inserisce nel programma Voloterra, strategia globale della low cost, nata per sostenere le tecnologie innovative volte a trasformare il settore dell’aviazione in un’industria più sostenibile.

“Siamo lieti di collaborare con un’azienda ambiziosa e attenta alla sostenibilità come Volotea - aggiunge John Pimentel, ceo di 280 Earth -. Questa partnership ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze delle compagnie aeree in merito ai requisiti di Corsia, schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO2, e a sviluppare soluzioni di rimozione del carbonio altamente affidabili per supportare le aziende nel loro percorso di decarbonizzazione”.