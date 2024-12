Volotea raggiunge il traguardo di 70 milioni di passeggeri

Volotea festeggia 70 milioni di passeggeri. La compagnia aerea ha infatti raggiunto il traguardo negli scorsi giorni, premiando il 70milionesimo passeggero con un anno di voli gratuiti a bordo degli aerei Volotea.

La celebrazione del 70milionesimo passeggero si è tenuta a Marsiglia.

“Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri! Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea – dice Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d’Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro”.