Come previsto Volotea sta rimettendo mano al network europeo. Facendo seguito a quanto annunciato a ottobre, low cost - in questo momento in fase di risanamento del debito - sta progressivamente riducendo gli impegni sul mercato francese, tagliando voli e riposizionando negli hub spagnoli parte delle macchine per migliorare la redditività.

Nei piani rivelati lo scorso messe dal vettore ci sarebbe il taglio del 10/11% dell’operativo. Tuttavia, stando a quanto riportano alcune testate spagnole e francesi, la riduzione dei servizi potrebbe essere più consistente. La compagnia starebbe, infatti, cancellando più servizi di quanto preventivato per far fronte alle difficoltà finanziarie.

Stando a quanto riporta Preferente, negli ultimi giorni Volotea avrebbe comunicato ai passeggeri francesi l’annullamento di partenze previste della programmazione di ottobre. Programmazione che era stata opportunamente rivista in seguito all’annuncio dei piani di revisione dell’operativo.

Allo stesso tempo, secondo i media francesi, la low cost avrebbe messo mano anche allo schedule invernale, cancellando 800 voli.