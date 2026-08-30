Volotea: sciopero di tre giorni dei piloti in Francia

Durerà tre giorni, dal 4 al 6 settembre, lo sciopero dei piloti di Volotea in Francia, principale mercato per numero di passeggeri della compagnia low cost spagnola. Lo stop è stato promosso da tre sindacati di categoria con l’obiettivo di ottenere cerca salari e condizioni di lavoro migliori.
Secondo gli organizzatori, riporta Preferente, manca un progresso nelle richieste dei piloti della compagnia spagnola, le cui condizioni “sono tra le peggiori” del mercato. Nonostante le trattative siano in corso dal 2021, aggiungono i sindacati, la stagnazione salariale risale al 2012. D'altra parte, la direzione di Volotea ha goduto di un aumento salariale del 23% solo nel 2025.