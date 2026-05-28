Per il Gruppo Lufthansa l’estate non sarà all’insegna della carenza di carburante. La rassicurazione arriva dal direttore commerciale Dieter Vranckx, che in una nota ha voluto garantire i clienti: “In tutti e sei i centri europei del Gruppo Lufthansa — Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma — così come all'estero, non ci sono segnali da parte dei nostri fornitori che la fornitura di carburante sarà a rischio quest'estate”.

Nell’analisi del manager, viene sottolineato come le forniture compensative al blocco sullo stretto di Hormuz stiano arrivando in particolare da Nord America e Africa, mentre le raffinerie europee hanno aumentato la produzione di carburante per jet fino alla massima capacità. “La fornitura di carburante è stabile, quindi l'estate è pronta”, ha aggiunto Vranckx.

Ovviamente non sono esclusi eventuali peggioramenti, ma anche in questo caso il manager rassicura: “Se un volo venisse cancellato, il prezzo intero del biglietto verrà rimborsato tempestivamente su richiesta del cliente. Non siamo soli, tra l'altro, nella nostra valutazione che i clienti possano aspettarsi un'offerta di voli completa quest'estate: le nostre compagnie partner prevedono anche di operare con un orario di voli quasi completo durante la stagione di punta di quest'anno. Proprio perché la domanda di viaggi aerei in tutto il mondo rimane costantemente forte”.