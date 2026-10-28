Lufthansa punta a integrare Tap entro 12-18 mesi, come avvenuto per Ita Airways. “Seguiamo la procedura così come è stata definita dalla Commissione europea, quindi è difficile indicare tempistiche precise - ha dichiarato Dieter Vranckx, direttore commerciale del Gruppo tedesco, durante un’intervista al Routes World 2026 di Francoforte -. Direi però che probabilmente i tempi saranno in linea con quelli di Ita”.

Il 14 ottobre scorso il Gruppo Lufthansa ha ottenuto dal Governo portoghese il 44,9% di Tap per 1,025 miliardi di euro. La transazione è ancora soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione, e solo una volta ottenuta questa inizieranno le sinergie commerciali e l’integrazione nella pianificazione di rete. “Un grande vantaggio è che fa parte di Star Alliance, quindi non abbiamo bisogno di spostarli fuori da un’alleanza come abbiamo dovuto fare con Ita”, ha precisato Vranckx.

I vantaggi dell’operazione

Il Gruppo tedesco stima che Tap farà aumentare la sua quota di capacità tra Europa e Sud America a circa il 20%, in linea con Iag e Air France-Klm. “Tap avrà una posizione di rilievo nell’Atlantico meridionale, in particolare in Brasile - ha aggiunto il manager -, ma allo stesso tempo servirà anche l’Atlantico settentrionale, così come in alcune zone dell’Africa”.

Ora la revisione normativa esaminerà anche le eventuali sovrapposizioni di rotta, ma Vranckx prevede meno problemi di concorrenza rispetto a quelli incontrati durante l’acquisizione di Ita. “Penso che se ci riusciremo a chiudere l’operazione entro un anno o un anno e mezzo, dovremmo esserne molto orgogliosi”, ha concluso.