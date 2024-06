Vueling cresce a Venezia e taglia il traguardo dei 5 milioni di passeggeri

Vueling cresce a Venezia. Al Marco Polo, dove opera dal 2006, la compagnia aerea ha appena tagliato il traguardo dei 5 milioni di passeggeri.

L’impegno del vettore sullo scalo della Serenissima continua in estate, con 3 voli giornalieri verso l’aeroporto di Barcellona, suo principale hub.

“In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha dimostrato il suo impegno nei confronti di questo paese. Venezia Marco Polo è un ottimo esempio dell’importanza di offrire un prodotto di livello ai clienti, in modo che possano adattare il viaggio in base alle loro esigenze - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances -.Con 3 frequenze giornaliere, Vueling offre diverse opzioni per tutti i tipi di viaggiatori, rendendo il viaggio molto più piacevole e facile. Collegando Venezia a Barcellona, proponiamo ai viaggiatori maggiori connessioni con tutte le destinazioni di medio e corto raggio di Vueling, ma anche di lungo raggio grazie agli accordi di codeshare con altre compagnie”.