Decollerà dal 4 dicembre il nuovo volo diretto di Vueling da Napoli a Bilbao. La tratta sarà operata con tre frequenze settimanali ogni lunedì, venerdì e domenica e si aggiunge a quelle da Roma, Venezia e Torino, sempre alla volta di Bilbao. “In Vueling - commenta Jordi Pla, Chief Network & Strategy Officer del vettore - siamo impegnati a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e due delle nostre principali basi in Spagna, Barcellona e Bilbao, dove abbiamo aggiunto oltre 250mila posti quest’anno, consolidando la nostra leadership nei due aeroporti”.

La rotta Bilbao–Roma, prima operativa solo in estate, a partire dal 25 ottobre ha quattro frequenze settimanali, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, mentre il collegamento con Venezia, inaugurato il 25 ottobre, ha tre frequenze settimanali (giovedì, venerdì e domenica).

Il volo da Torino a Bilbao è anch’esso disponibile dal 25 ottobre con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. In questo modo, nel corso dell’anno, da Bilbao la compagnia aerea effettua fino a 31 rotte, di cui 17 internazionali, consolidando così la propria leadership nella base, in cui trasporta 1 viaggiatore su 2 e registra oltre 30 milioni di passeggeri.

Oltre ai nuovi collegamenti, Vueling ha rafforzato anche la propria operatività tra Bilbao e Milano, passata a sette frequenze settimanali - un volo al giorno - e a oltre 55mila posti disponibili.