Per l’estate2205 Vueling mette in campo 224 rotte verso quasi 100 destinazioni in 29 paesi. Nei prossimi mesi, la compagnia attiverà quattro nuove rotte internazionali nel mercato italiano: Firenze-Bruxelles, Salerno-Parigi Orly, Salerno-Barcellona e Rimini Barcellona.

In dettaglio, sul mercato italiano, per la stagione estiva 2025 Vueling ha attivato la Firenze-Bruxelles dal 1 aprile 2025, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato).

Inoltre, la compagnia spagnola ha lanciato due nuove rotte in partenza da Salerno e non servite da altri vettori: su Parigi Orly, operativa dal 20 giugno al 24 ottobre con tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e su Barcellona, dal 3 luglio al 25 ottobre con tre voli settimanali (lunedì, giovedì e sabato). Lo stesso vale per la tratta Barcellona-Rimini, per voli in partenza dal 2 luglio al 22 ottobre, con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica).

Nella stagione estiva Vueling in Italia offrirà un totale di 33 rotte da 15 aeroporti nazionali (gli hub di Roma Fiumicino e Firenze in primis, ma anche Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Salerno e Rimini) verso 13 destinazioni europee (Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Ibiza, Londra, Parigi, Dubrovnik, Spalato, Mykonos, Santorini e Bruxelles) in 6 paesi (Spagna, Inghilterra, Francia, Croazia, Grecia e Belgio).

A livello domestico, inoltre, Vueling collega l’aeroporto di Firenze con quello di Catania.