Vueling rivede i piani per la Turchia. La compagnia aerea, alla luce della situazione in Medio Oriente, ha rinviato l’aumento previsto dei voli sulla rotta da Barcellona a Istanbul. Il progetto prevedeva di passare da 7 a 13 voli a settimana.

In base a quello che riporta preferente.com il vettore avrebbe congelato la crescita fino a quest’estate.

A far cambiare idea è stata anche la crisi del carburante, che si è accompagnata a una flessione della domanda.

Lo scenario

Tutte concause generate dalla situazione del Golfo e le tensioni geopolitiche, che stanno costringendo le compagnie ha rivedere alcuni dei progetti in campo.

Vueling era entrata sulle rotte verso la Turchia in linea con il piano di diversificazione e destagionalizzazione avviata qualche tempo fa, entrando in competizione con Turkish e Pegasus.

Nell’arena starebbe per entrare anche Air Europa, che ha ottenuto l’autorizzazione per operare sette voli la settimana dai due aeroporti ma non ha ancora annunciato la data di avvio delle operazioni.