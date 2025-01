L’obiettivo è di far conoscere lo sport femminile, cercando di ispirare le nuove generazioni. Per questo Vueling, compagnia aerea ufficiale del Barça Femminile, ha scelto Aitana Bonmatí, giocatrice del FC Barcelona e della Nazionale di calcio spagnola, come sua nuova ambasciatrice. La giocatrice ha vinto il Pallone d’Oro in due stagioni consecutive (2023 e 2024) e il premio FIFA The Best, anch’esso in due stagioni consecutive, oltre ad aver recentemente ricevuto la Creu de Sant Jordi, l’onorificenza assegnata dalla Generalitat de Catalunya a coloro che si sono distinti nella difesa e nella promozione della cultura catalana.

L’ambasciatrice porterà i valori della compagnia aerea nella sua vita quotidiana, promuovendo il concetto legato all’importanza dell’impegno nel raggiungere i propri sogni e migliorare costantemente, sia nello sport che nella vita.

Un invito alle nuove generazioni

“La perseveranza, il lavoro di squadra e il miglioramento quotidiano - afferma Aitana Bonmatí - sono la chiave per raggiungere i nostri obiettivi e, attraverso questa collaborazione, spero di ispirare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni e a superare le barriere”.

“Attraverso questa partnership - sottolinea Sandra Hors, director of corporate affairs, brand and sustainability di Vueling - cerchiamo di ispirare le nuove generazioni e di contribuire alla visibilità del talento femminile, promuovendo un cambiamento positivo nella nostra società. Per Vueling sostenere lo sport femminile è un impegno che va oltre la sponsorizzazione: è un impegno per l’uguaglianza, l’inclusione e il talento”.

Nel corso della sua carriera Aitana Bonmatí ha ottenuto importanti successi con la sua squadra, il Barcellona, tra cui tre Champions League, cinque Liga, cinque Coppe del Mondo e quattro Supercoppe, mentre con la Nazionale Spagnola ha vinto una Coppa del Mondo e una Nations League.