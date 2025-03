Vueling vuole riconquistare le agenzie di viaggi

Vueling cerca una relazione più stretta con il canale agenziale. A due anni dallo scontro con i dettaglianti in seguito alle manovre sulle tariffe dei canali indiretti, il vettore ora vuole riavvicinare la filiera.

In una dichiarazione inviata alle agenzie riportata da preferente.com la compagnia annuncia alcune modifiche alla policy sulle tariffe nei confronti delle agenzie. Vueling ha precisato che presto potrà offrire le sue tariffe (Fly Light, Fly e Fly Grande) tramite Ndc, allineando il prodotto disponibile in agenzia con quello presente sul sito web. Inoltre, il vettore ha appena dimezzato la commissione applicata per la prenotazione dei voli tramite Ndc.

Infine, l’azienda ha lanciato un nuovo numero di supporto all’agenzia che, a differenza del precedente, è gratuito: 931 220 220.