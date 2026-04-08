Walsh, Iata: “Ci vorranno mesi per normalizzare le forniture di fuel per aerei”

Almeno per il momento la tensione sembra allentarsi, le borse respirano e anche il prezzo del petrolio dà tregua. L’apertura dello stretto di Hormuz fa ben sperare ma secondo il direttore generale della Iata Willie Walsh è ancora presto per cantare vittoria per il mondo delle compagnie aeree. Gli occhi restano puntati sul fuel, che in queste settimane ha causato diversi timori al settore.

Come riporta tg24.sky.it “Ci vorranno comunque mesi per tornare ai livelli di fornitura necessari, viste le interruzioni alla capacità di raffinazione in Medio Oriente”. E ha aggiunto: “Non credo che accadrà in poche settimane”.

Il processo dunque, secondo il manager, non sarà breve. Per ora, comunque, gli aeroporti italiani e l’Enac hanno confermato l’operatività di tutti i collegamenti previsti.