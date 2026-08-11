Come ampiamente anticipato fin da marzo 2026, Willie Walsh, ex direttore generale di Iata, ha assunto ufficialmente il ruolo di ceo di IndiGo.

Grazie a oltre quarant’anni di esperienza in ruoli di leadership nel settore dell’aviazione a livello globale, Walsh lavorerà a stretto contatto con il consiglio di amministrazione e con il team manageriale per consolidare le basi operative di IndiGo, promuovendone al contempo gli obiettivi strategici e creando valore a lungo termine per clienti, azionisti e tutti gli altri stakeholder.

“IndiGo ha costruito un percorso straordinario negli ultimi due decenni, affermandosi in poco tempo tra le più grandi compagnie aeree del mondo – dice Walsh -. Con l’India che sta diventando uno dei mercati dell’aviazione in più rapida crescita a livello globale, le opportunità che si prospettano per IndiGo sono immense. Non potrebbe esserci un momento più entusiasmante e favorevole di questo per entrare a far parte di IndiGo. Non vedo l’ora di lavorare con l’intero team per consolidare il successo della compagnia e portarla a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi a livello globale”.

In qualità di ceo, Walsh guiderà la gestione complessiva e l’indirizzo strategico della compagnia aerea, con particolare attenzione all’accelerazione del percorso di crescita globale, al raggiungimento dell’eccellenza operativa, al rafforzamento della strategia di rete e commerciale e all’ulteriore miglioramento dell’esperienza dei clienti.

“Mentre IndiGo entra nel suo terzo decennio di attività e si prepara alla prossima fase della sua crescita, sono lieto di dare ufficialmente il benvenuto a Willie nel ruolo di ceo della compagnia – dice Rahul Bhatia, managing director del vettore -. La sua vasta esperienza internazionale nel settore dell’aviazione, unita alle sue competenze operative e strategiche, sarà determinante per accelerare la strategia di espansione internazionale. Sono certo che, sotto la sua guida, IndiGo rafforzerà ulteriormente la propria posizione nel panorama aeronautico globale e contribuirà in misura crescente allo sviluppo continuo del settore dell’aviazione indiano”.