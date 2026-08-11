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Willie Walsh
diventa ceo
di IndiGo

Willie Walshdiventa ceodi IndiGo
Willie Walsh

Come ampiamente anticipato fin da marzo 2026, Willie Walsh, ex direttore generale di Iata, ha assunto ufficialmente il ruolo di ceo di IndiGo.

Grazie a oltre quarant’anni di esperienza in ruoli di leadership nel settore dell’aviazione a livello globale, Walsh lavorerà a stretto contatto con il consiglio di amministrazione e con il team manageriale per consolidare le basi operative di IndiGo, promuovendone al contempo gli obiettivi strategici e creando valore a lungo termine per clienti, azionisti e tutti gli altri stakeholder.

“IndiGo ha costruito un percorso straordinario negli ultimi due decenni, affermandosi in poco tempo tra le più grandi compagnie aeree del mondo – dice Walsh -. Con l’India che sta diventando uno dei mercati dell’aviazione in più rapida crescita a livello globale, le opportunità che si prospettano per IndiGo sono immense. Non potrebbe esserci un momento più entusiasmante e favorevole di questo per entrare a far parte di IndiGo. Non vedo l’ora di lavorare con l’intero team per consolidare il successo della compagnia e portarla a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi a livello globale”.

In qualità di ceo, Walsh guiderà la gestione complessiva e l’indirizzo strategico della compagnia aerea, con particolare attenzione all’accelerazione del percorso di crescita globale, al raggiungimento dell’eccellenza operativa, al rafforzamento della strategia di rete e commerciale e all’ulteriore miglioramento dell’esperienza dei clienti.

“Mentre IndiGo entra nel suo terzo decennio di attività e si prepara alla prossima fase della sua crescita, sono lieto di dare ufficialmente il benvenuto a Willie nel ruolo di ceo della compagnia – dice Rahul Bhatia, managing director del vettore -. La sua vasta esperienza internazionale nel settore dell’aviazione, unita alle sue competenze operative e strategiche, sarà determinante per accelerare la strategia di espansione internazionale. Sono certo che, sotto la sua guida, IndiGo rafforzerà ulteriormente la propria posizione nel panorama aeronautico globale e contribuirà in misura crescente allo sviluppo continuo del settore dell’aviazione indiano”.

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