Oltre 4,8 milioni di posti da e per l’Italia. Questa l’offerta messa in campo da easyJet per la programmazione dell’inverno 2026, già in vendita da ieri su tutti i canali del vettore britannico.
Per il periodo compreso tra il 19 ottobre 2026 e il 31 gennaio 2027, la low cost prevede di operare circa 27mila voli da e verso la Penisola.
L’apertura anticipata della winter 2026 è pensata per aiutare i viaggiatori ad accedere a tariffe vantaggiose.
“Per aiutare i viaggiatori a scegliere la propria destinazione - spiega il vettore in una nota -, easyJet mette a disposizione alcuni strumenti digitali innovativi come il ‘Low fare finder’, che aiuta a scegliere le opzioni più economiche per un’ampia gamma di rotte, o la sezione ‘Ispirami’, pensata per offrire suggerimenti personalizzati in base alle preferenze di viaggio e al tipo di esperienza desiderata”.