Prende il via con 44 new entry l’inverno targato Wizz Air. La compagnia annuncia una serie di nuove rotte (o tratte reintrodotte) in vista dei prossimi mesi.

Tra le novità principali, l’approdo sullo scalo di Salerno e il ritorno a Chisinau, in Moldavia.

In totale, saranno 600 le rotte operate nella stagione, per un totale di oltre 28 milioni di posti. L’Italia sarà servita con 205 rotte su 35 paesi.

“Inoltre, durante l’estate - riporta una nota del vettore -, Wizz Air ha continuato a ampliare la sua gamma di prodotti e migliorare l’esperienza dei clienti. La compagnia aerea offre ora un portafoglio aggiornato di opzioni di abbonamento, tra cui All You Can Fly, WIZZ MultiPass e Wizz Discount Club Premium. Per la comodità dei passeggeri, Wizz Air ha inoltre introdotto le opzioni di pagamento tramite Apple Pay e Google Pay sulla sua app ufficiale e ha iniziato ad accettare le carte Revolut per gli acquisti a bordo”.

Sasha Vislaus, corporate communication manager di Wizz Air, aggiunge: “Siamo entusiasti di entrare in quella che è ad oggi la nostra più grande stagione invernale, offrendo decine di nuove rotte per i nostri clienti”.