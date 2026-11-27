Wizz Air ha annunciato due nuovi collegamenti su Belgrado da Rimini e Lamezia Terme a partire dal 2027. La nuova rotta da Rimini sarà operativa a partire dal 15 giugno 2027, con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, mentre da Lamezia il collegamento sarà operativo a partire dal 30 marzo 2027, sempre con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato.

Il rapporto con Rimini

L'annuncio si inserisce nel percorso di sviluppo di Wizz Air presso l'aeroporto di Rimini, dove la compagnia, grazie al solido rapporto con AIRiminum, contribuisce all'ampliamento dell'offerta internazionale. La compagnia, che opera presso lo scalo romagnolo dal 15 aprile 2022 nel 2026 ha messo a disposizione 250mila posti.

Attualmente, Wizz Air opera sei rotte da Rimini verso cinque Paesi: il network comprende i collegamenti con Tirana, in Albania, Sofia, in Bulgaria, Chisinau, in Moldova, Katowice e Varsavia, in Polonia, e Budapest, in Ungheria.

Il vettore in Calabria

Con l'introduzione di Belgrado nel network da Lamezia Terme, Wizz Air consolida il ruolo dello scalo calabrese. Nel 2026 la compagnia ha operato otto rotte da Lamezia Terme verso cinque Paesi, mettendo a disposizione oltre 338 mila posti nell'arco dell'anno, con una crescita di circa 5.000% rispetto al 2025. L'attuale network comprende i collegamenti domestici verso Milano, Roma e Torino e quelli internazionali verso Sofia, in Bulgaria, Bratislava, in Slovacchia, Budapest, in Ungheria, e Katowice e Varsavia, in Polonia.