Wizz Air annuncia il piano voli dedicato ai tifosi italiani per le partite di calcio europee

Wizz Air ha annunciato di aver aggiunto una serie di voli per consentire ai tifosi delle squadre italiane di seguire le partite dei prossimi campionati europei di calcio.

“I voli aggiuntivi sono stati programmati in modo mirato in prossimità delle partite, offrendo ai tifosi comode opzioni di viaggio sia all’andata sia al ritorno”, precisa il vettore in una nota. I biglietti per i voli sono già disponibili sui canali di Wizz Air.

“Il calcio ha una capacità unica di unire le persone e siamo felici di aiutare i tifosi a essere presenti quando le loro squadre scendono in campo sul più importante palcoscenico europeo per club - commenta Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Abbiamo programmato questi voli aggiuntivi proprio in funzione delle partite, rendendo più semplice e conveniente per i tifosi viaggiare all’estero, vivere l’atmosfera delle sfide dal vivo e rientrare a casa al termine dell’esperienza”.