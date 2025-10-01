TTG Italia

Wizz Air conferma l’operativo su Tel Aviv: 1 milione di posti per l’inverno

Un totale di 18 rotte con un aumento della capacità del 240% rispetto allo scorso anno: questi i numeri dell’offerta di Wizz Air su Tel Aviv.

La low cost conferma e amplia l’operativo sulla capitale israeliana, con diversi collegamenti anche dall’Italia.

Nel dettaglio, per il prossimo inverno gli aerei di Wizz Air decolleranno da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa fino a 11 volte la settimana da ciascuno dei due aeroporti; inoltre la rotta da Napoli arriverà a 3 voli settimanali e quella da Venezia a 2 voli settimanali.

Inoltre il network di Wizz Air comprende anche voli da Budapest, Bucarest, Iași (Romania), Cluj-Napoca (Romania), Sofia, Varna (Bulgaria), Larnaca (Cipro), Atene, Salonicco, Londra Luton, Vienna, Varsavia, Cracovia e Vilnius.

