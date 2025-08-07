Wizz Air, da ottobre il Napoli-Craiova

Una nuova rotta dall’Italia nell’inverno di Wizz Air. Dal prossimo 28 ottobre la compagnia aerea volerà da Napoli a Craiova, in Romania.

La nuova rotta sarà operata due volte a settimana, il martedì e il sabato, con aeromobili di ultima generazione A321neo. Con la new entry, la low cost continua a rafforzare la sua presenza all’aeroporto di Napoli, una delle sue cinque basi nella Penisola.

Il numero di rotte operate dalla città partenopea salirà così a 15 verso 9 Paesi. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza in una base strategica come Napoli con il lancio della nuova rotta per Craiova, che migliora ulteriormente la connettività tra il Sud Italia e l’Est Europa - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Napoli, una delle nostre cinque basi in Italia, riveste un’importanza fondamentale per il nostro network: con questa nuova rotta, i nostri collegamenti con la Romania salgono a sei, collegando la città anche a destinazioni chiave come Brasov, Bucarest, Cluj-Napoca e Timisoara. La nostra presenza in questo aeroporto - continua - va ben oltre, con collegamenti verso Tirana, Yerevan, Sofia, Sharm El Sheik, Tel Aviv, Chisinau, Katowice, Varsavia e Budapest”.

Nei primi sette mesi del 2025, la compagnia aerea ha già operato oltre 2mila voli da e per Napoli, trasportando 426.000 passeggeri e con un tasso di completamento del 100% (nessun volo è stato cancellato).