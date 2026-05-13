WIzz Air: dal 28 maggio la ripresa dei voli su Tel Aviv

E’ fissata per il 28 maggio la ripresa dei voli di Wizz Air su Tel Aviv dalle principali destinazioni europee. La decisione segue l’ultimo aggiornamento dell’Easa e riflette il continuo coordinamento di Wizz Air con le autorità internazionali e locali, comprese quelle aeronautiche e di sicurezza.

“La compagnia continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi e rimarrà in costante contatto con le agenzie per la sicurezza aerea – si legge in una nota del vettore -, le autorità di sicurezza e gli enti governativi. Le operazioni saranno continuamente riesaminate e gli orari potrebbero essere modificati in linea con le indicazioni ufficiali del settore”.

“La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio resta la nostra massima priorità e abbiamo adottato un approccio prudente e misurato a questa decisione – evidenzia il chief commercial officer Ian Malin -. Non vediamo l’ora di riallacciare i rapporti con i nostri passeggeri israeliani e di permettere ai nostri milioni di clienti in tutta Europa di scoprire la straordinaria cultura che Israele ha da offrire”.